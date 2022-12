Apesar de ter alguns nomes acertados, foi apenas nesta segunda-feira que o Guarani oficializou os seus primeiros reforços visando o Paulistão. Tratam-se do goleiro Tony, de 30 anos, que estava no Vila Nova, e do volante Lima, de 23 anos, que defendeu a Chapecoense.

Tony já tinha uma passagem pelo Vila Nova no começo de sua carreira, mas não se firmou. Defendeu outros times de Goiás e também de Portugal. Voltou ao Brasil em 2020, passando por Aparecidense-GO, Floresta-CE e Morrinhos-GO. Em 2022, em seu retorno ao Vila Nova, se destacou ao fazer 36 jogos e ajudar o time a se manter na Série B.

Revelado pela própria Chapecoense, Lima também passou pelas categorias de base do São Paulo, por empréstimo. Teve mais oportunidades no profissional a partir de 2020 e se despediu do time catarinense com 75 jogos e quatro gols.

Lima vai para seu segundo Paulistão seguido, pois no começo desta temporada defendeu por empréstimo a Inter de Limeira. Com 13 jogos, um gol e duas assistências, ajudou o time a chegar a 14 pontos. Apesar da boa campanha, a equipe ficou em terceiro no grupo, perdendo a vaga para o Guarani, que avançou pelo número de vitórias (4 a 3).

O Guarani tem outros reforços bem encaminhados, restando apenas o anúncio oficial. Na parte defensiva, tratam-se do lateral-direito Lucas Marques (CSA) e dos zagueiros Lucão (CSA) e Alan Santos (Vitória). No meio-campo são o volante Geovane (CSA) e os meias Bruninho (CRB) e Gabriel (CSA). No ataque, Dereck (Chapecoense), Bruno Michel (Botafogo-SP) e Lucas Barcelos (CSA).

Outro que também está na mira do Guarani, este em situação menos adiantada, é o zagueiro Luciano Castán, irmão de Leandro Castán, ex-Vasco e Corinthians. Luciano está livre no mercado após dois anos no Coritiba.

Embora a tabela detalhada ainda não tenha sido divulgada, o Paulistão começa no dia 15 de janeiro. O Guarani está no Grupo B, ao lado de Mirassol, São Paulo e Água Santa. Os times enfrentam apenas os adversários das outras chaves. O primeiro desafio do time campineiro será fora de casa, diante do Santo André.