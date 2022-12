Apesar de a negociação com o Corinthians estar avançada, o lateral-esquerdo Matheus Bidu segue no Guarani e se reapresentou com o restante do elenco nesta semana. O impasse na negociação é a tentativa do clube campineiro de receber o volante Luís Mandaca por empréstimo.

A negociação por Bidu começou na casa dos R$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos. O Guarani, porém, quer chegar perto dos R$ 8 milhões, mas uma possível entrada de Mandaca pode fazer o valor cair.

Luís Mandaca tem 23 anos e chegou ao Corinthians ainda nas categorias de base. Fez três jogos no profissional em 2021, mas foi emprestado nesta temporada ao Londrina. No clube paranaense, fez 31 jogos, um gol e deu duas assistências.

O Paulistão começa em 15 de janeiro e o Guarani está no Grupo B, ao lado de Mirassol, São Paulo e Água Santa. A estreia será fora de casa, diante do Santo André.