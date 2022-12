Guarda Municipal de Araucária

A Guarda Municipal de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, prendeu no fim da tarde de domingo (18) um rapaz de 23 anos que estaria exibindo a genitália no interior do Terminal do Transporte Coletivo da Vila Angélica.

Quando a equipe chegou no terminal, o indivíduo já havia entrado em um ônibus. A Guarnição fez com que ele desembarcasse e diante do relato de usuárias do transporte e de uma funcionária e deu voz de prisão ao indivíduo.

