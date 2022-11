O deputado federal e vice-presidente nacional do PT, José Guimarães (CE), disse que a Câmara dos Deputados não deve fazer alterações no texto da PEC da Transição que eventualmente seja aprovado pelo Senado.

“Compromisso nosso na Câmara é votar o texto que sair do Senado. Câmara fará o que o Senado definir politicamente”, disse em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira, 28.

A equipe de transição tenta costurar um texto de consenso entre as duas Casas para evitar que a proposta seja alterada durante votação na Câmara, o que obrigaria uma nova apreciação pelo Senado e atrasaria a tramitação da PEC. O PT quer ver a matéria aprovada ainda no próximo mês para que os beneficiários do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, continuem recebendo, a partir de janeiro, os mesmos R$ 600 pagos atualmente.

Guimarães afirmou que a aprovação do texto pela Câmara independe do apoio do PT à candidatura de reeleição de Arthur Lira à presidência da Casa. “PEC já estava precificada na Câmara”, respondeu o deputado, que disse esperar que o texto seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado já nesta semana para tramitação.