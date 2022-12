O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 19, que os recursos das emendas de relator permanecerão no Orçamento e serão destinados aos próprios parlamentares.

Segundo ele, o governo fará uma reunião com líderes partidários amanhã, 20, para explicar os conceitos da PEC da Transição e o que será feito com os R$ 19,4 bilhões do orçamento secreto. As declarações foram feitas após Haddad voltar de uma reunião com presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na residência oficial.

“Amanhã vamos falar com os líderes, explicar os conceitos que estão por trás da PEC e o que vamos fazer com a RP9. O recurso vai ficar no orçamento e vamos definir a destinação desse recurso para melhorar as obras de infraestrutura, concluir as obras que estão paradas, definir a destinação desses recursos”, disse.

Haddad declarou que a votação da PEC da Transição deve ocorrer amanhã e que esteve com Lira em virtude das negociações para a votação da PEC da Transição.

“Como anunciei de manhã, nós íamos insistir em uma saída política, organizada e institucional para aprovar um orçamento transparente e de acordo com o desejo da população, além aprovar a PEC da Transição que vai dar sustentabilidade para o orçamento do próximo ano”, afirmou.

O futuro ministro da Fazenda ainda disse que a maioria para a aprovação da PEC está sendo construída e o trabalho deve varar a madrugada.