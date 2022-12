O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou nesta terça-feira, 13, economista Gabriel Galípolo, anunciado hoje como seu secretário executivo à frente da pasta, e relatou que ele está o ajudando na montagem da equipe.

“Galípolo é uma pessoa de quem me aproximei há pouco mais de um ano e tivemos interação muito positiva ao longo da campanha eleitoral. Me identifiquei com visão de mundo dele a ponto de indicá- lo como ‘vice-ministro’. Na minha ausência, ele fala por mim e coordena a equipe. Tenho uma visão de conjunto muito parecida com a dele”, afirmou, em entrevista coletiva no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição.