O Miami Heat perdeu a vantagem que tinha no placar, em duelo com o Charlotte Hornets na noite desta quinta-feira, e deixou os adversários levarem a decisão para a prorrogação, mas se recuperou para conquistar uma vitória por 117 a 112, na FTX Arena. Assim como em outras partidas deste início inconstante de temporada, a franquia da Flórida teve Jimmy Butler como protagonista em quadra.

O ala de 33 anos foi responsável por lances plásticos, como uma linda finta em Theo Maledom seguida de cesta, e flertou com um “triple-double”, pois somou 35 pontos, dez rebotes e oito assistências. Bem Adebayo, autor de um “double-double” de 18 pontos e 14 rebotes, também foi importante para o triunfo, ao lado de Duncan Robinson, que marcou 14 pontos.

“Eu acho que foi um jogo importante, uma vitória importante para nós, mentalmente e emocionalmente”, comentou Erik Spoelstra, treinador do Heat, destacando os desafios enfrentados por sua equipe ao longo da partida. O técnico viu seus jogadores não sustentarem uma vantagem de 12 pontos no último quarto.

Butler precisou pontuar oito vezes seguidas no final para impedir que o jogo terminasse em virada do Hornets, que contou com Kelly Oubre Jr. e Terry Roziers, com 29 e 2 pontos, respectivamente, como principais pontuadores. O resultado final recuperou o Miami Heat, que perdeu sete vezes e venceu cinco até aqui, de uma sequência de duas derrotas. Por isso, continua na parte de baixo da tabela da Conferência Oeste, na qual os Hornets aparecem em último lugar.

OUTROS JOGOS

Em Atlanta, 26 pontos marcados por Trae Young e um “double-double” de 18 pontos e 20 rebotes de Clint Capela levaram o Hawks a um triunfo por 104 a 65 sobre o Philadelphia 76ers. A franquia da Geórgia poderia ter tido um jogo mais tranquilo, pois chegou a liderar por 20 pontos, mas caiu de rendimento e permitiu a aproximação dos adversários, liderados por Joel Embiid, autor de 26 pontos e 13 rebotes. No fim das contas, conseguiu segurar a vitória.

A noite de quinta não foi boa para o Dallas Mavericks, derrotados pelo segundo jogo consecutivo ao ser superado por 113 a 105 pelo Washington Wizards. O astro dos Mavericks, Luka Doncic, teve uma atuação tímida para seus padrões e anotou 22 pontos, ofuscado por Kyle Kuzma, que anotou 36 e comandou o triunfo dos Wizards.

O Portland Trail Blazers, em ótimo início de temporada, não à toa ocupa a segunda posição da Conferência Oeste, bateu o New Orleans Pelicans por 106 a 95. Jerami Grant marcou 27 pontos e foi o grande nome do duelo. Os Blazers seguem sem contar com Damian Lillard, recuperando-se de lesão na panturrilha.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Washington Wizards 113 x 105 Dallas Mavericks

Atlanta Hawks 105 x 113 Philadelphia 76ers

Miami Heat 117 x 112 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 95 x 106 Portland Trail Blazers

