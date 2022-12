Reprodução/DPR-PR

A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR), por meio do Projeto Central de Liberdades, vinculado ao Núcleo da Política Criminal e Execução Penal (NUPEP), conquistou nesta semana um alvará de soltura com monitoração eletrônica para um homem que ficou preso irregularmente durante quase 14 meses no Centro de Triagem de Curitiba.

