(Claudio Neves/Portos do Paraná)

Os trabalhadores da Portos do Paraná, empresas terceirizadas, portuários avulsos e demais funcionários a serviço no Porto de Paranaguá receberam uma bênção especial na manhã de ontem, com a passagem da imagem de Nossa Senhora do Rocio, levada pelo reitor do Santuário Estadual, padre Dirson Gonçalves.



A peregrinação é tradicional e, sempre nos meses de novembro, antecede a festa da padroeira do Estado.

“Somos vizinhos, o Porto e o Santuário de Nossa Senhora do Rocio. Um olha para o outro e assim desenvolvemos, juntos, toda a região”, disse o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. “Estávamos ansiosos esperando essa visita”. O Dia da Padroeira do Paraná é 15 de novembro.