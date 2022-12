O Índice Mensal de Atividade do Turismo (IMAT) subiu 25,2% na capital paulista em outubro na comparação com o mesmo mês de 2021. É o que informa a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Já em relação a setembro, o IMAT cai 5,6%.

O faturamento paulistano do segmento no décimo mês de 2022 foi de R$ 31,3 milhões por média diária. O registro representa um valor 85% maior que o verificado em outubro do ano passado. Em contrapartida, em setembro, o montante caiu 16,4%.

A presidente do Conselho de Turismo da FecomercioSP, Mariana Aldrigui, aponta que o contexto de retração pode ser interpretado como ‘normal’ tendo em vista o pleito eleitoral e a baixa temporada no mês de outubro. A Federação, porém, projeta resultados favoráveis para novembro e dezembro, estimulados pelas festas de final de ano e pela Fórmula 1.

No mês passado, o GP de São Paulo movimentou R$ 765 milhões no turismo da capital paulista, com impacto financeiro estimado acima de R$ 1 bilhão de impacto, de acordo com informações da SPTuris. O fato de a cidade de São Paulo estar se concretizando cada vez mais como destino turístico e de negócios também tem se mostrado um aspecto positivo, tornando natural que, em dezembro, o turismo se mantenha mais aquecido, avalia.

Já a taxa de ocupação de hotéis foi de 64,9% em outubro, alta de 6% se comparada ao mesmo período de 2021. Já a média diária de movimentação nos aeroportos na cidade de São Paulo avançou 31% no confronto anual, enquanto na comparação mensal registrou queda de 0,8%.

A média diária de movimentação nos terminais rodoviários se manteve praticamente a mesma, com variação de apenas 0,3% e aproximadamente 34,6 mil pessoas circulando todos os dias entre os terminais da capital paulista.