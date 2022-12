O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, divulgou nota oficial sobre as fortes chuvas registradas nos últimos dias, que provocaram deslizamentos e interdições em importantes rodovias federais do País. Conforme a nota, embora haja registros de ocorrências em várias regiões, o caso mais grave, no momento, é registrado no Sul do País.

“É fundamental que os motoristas não se desloquem para as rodovias BR-376/PR e BR-101/SC, entre os municípios de Tijucas do Sul (PR), Guaratuba (PR) e Garuva (SC). A rota está intransitável, depois que o deslizamento de encosta obstruiu completamente essa ligação rodoviária, na altura do km 668,7, na noite de segunda-feira (29)”, disse o ministro na nota.

Uma equipe da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi deslocada para o local, em apoio aos trabalhos em andamento pela concessionária Arteris Litoral Sul, a qual administra a BR-376/PR; e ao socorro que é prestado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, com apoio de voluntários civis.

Segundo o ministério, a Serra encontra-se bloqueada, ainda sem previsão de liberação, com tráfego interrompido na praça de pedágio de São José dos Pinhais (PR), km 635 da BR-376/PR; na unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (km 662) e na praça de pedágio de Garuva, no km 1,3 da BR-101/SC. A recomendação das autoridades no local é de que os condutores antecipem a manobra de retorno (evitando prosseguir até os pontos de bloqueios). As rotas alternativas indicadas neste momento para ligação entre os Estados do Paraná e Santa Catarina são as BR 470 e 116.

Pontos de atenção

Alerta também na BR-277/PR, cuja pista no sentido litoral está totalmente interditada por causa da queda de barreira no km 41 e parcialmente interditada no km 42; e na BR-280/SC, onde há interdição total no km 93 e no trecho entre os km 84 e 122. Os segmentos foram sinalizados e equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) atuam nos serviços de desobstrução e de orientação aos condutores quanto a rotas alternativas.

Em Aracruz (ES), o trânsito foi totalmente interrompido no km 170 da BR-101, em virtude de um registro de erosão. A concessionária Eco101 e a PRF encontram-se no local, e, conforme a concessionária, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos amanhã (2). Outros pontos de atenção nesta rodovia são o km 171,3, ainda em Aracruz, por causa de uma erosão; e os km 134 e 146, ambos em Linhares e em decorrência à queda de barreiras.