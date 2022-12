Com a conquista de dois torneios em sequência, um deles o WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai, Ingrid Martins subiu 12 posições e apareceu, nesta segunda-feira, em 96º lugar no ranking mundial. Esta é a primeira vez que a brasileira surge no Top 100.

Ingrid é a terceira melhor tenista do Brasil atrás apenas de Beatriz Haddad Maia (13ª colocada) e Luisa Stefani (47ª).

A ucraniana Iryna Shymanovich, ex-número dois do mundo juvenil, que treina com Ingrid, no Rio, saltou 71 posições e agora ocupa o 245º lugar, seu melhor desempenho na carreira. A tenista se mudou para o Brasil em março, pouco depois do começo da guerra na Ucrânia, pois Belarus está envolvida em apoio à Rússia.

“Foi uma temporada perfeita para o que tínhamos programado com a Ingrid entrando no top 100 e podendo disputar Grand Slams e Iryna ter o melhor ranking e brigar por uma vaga nos qualies dos Slams, provavelmente jogará o quali do Australian Open. Aconteceu na última semana do ano para as duas. Elas conseguiram. Foi um ano longo, calendário longo, muitos torneios, mas deu tudo certo. Agora o foco é a preparação para 2023”, disse Leandro Afini, técnico das duas atletas.

Tanto Ingrid Martins quanto Iryna Shymanovich descansam até o meio da semana e já começam a pré-temporada visando o ano de 2023.