Rafael Silva

O final do ano de 2022 será inesquecível para a professora Jociele dos Santos Silva, 35 anos. Ela e outras 20 pessoas inscritas na fila da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) receberam as chaves de seus apartamentos no Residencial Vivah, na CIC.

Atualmente Jociele mora com os pais em uma casa no mesmo bairro. Ela está finalizando os preparativos para se mudar no início de 2023. Móveis planejados, box no banheiro e outros detalhes para deixar o novo lar com a cara dela.

“Vai ficar tudo do jeito que eu quero. Estou muito contente em realizar esse sonho. Era algo que achei que iria demorar mais para acontecer, mas com a ajuda da Cohab eu consegui adquirir agora”, destaca Jociele, que vai morar sozinha no imóvel.

Os 21 inscritos beneficiados têm renda superior a R$ 1,6 mil. Eles foram convocados e receberam ofertas especiais, com vantagens em relação a negociações no mercado imobiliário, em especial o preço menor e isenção das custas de documentação.

“Quando eu fui chamada e vi a localização do conjunto fiquei surpresa. Fiz a simulação e os valores ficaram acessíveis, parcelas que cabem no meu bolso, com as taxas mais baixas do que se eu fosse comprar de forma particular. Assinei o contrato e hoje tenho uma casa para chamar de minha”, comemora.

Empreendimento

O empreendimento fica na Rua Irmã Genoveva Valenga, próximo da Universidade Positivo e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Ecoville.

A região é bem atendida por comércio, serviços e equipamentos públicos. O condomínio possui nas áreas comuns academia, salões de festa, lavanderia, sala de reuniões e coworking, horta, bicicletário e espaço kids.

“Nunca deixei de acreditar, renovei meu cadastro ano após ano e recomendo demais que as pessoas se inscrevam na Cohab. A equipe dá todo o suporte e tira todas as dúvidas para facilitar o acesso à casa própria”, afirma Jociele.

Convocações

As convocações de inscritos para a oferta de imóveis do programa habitacional do município terão sequência em janeiro. Uma boa oportunidade para quem está em busca de sair do aluguel ou da casa de parentes.

“Fechamos novas parcerias e vamos começar 2023 com 450 imóveis disponíveis para nossa fila de inscritos, em sete empreendimentos diferentes. Temos opções de norte a sul da cidade”, explica o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

Aos próximos convocados serão ofertadas unidades habitacionais nos residenciais Vitoritto e Chácara Primavera, ambos no Campo do Santana; San Donato, em Campo Largo; Cores da Primavera, no Umbará; Viver Bem, em Santa Felicidade; Best Life, no Atuba; e Colinas do Norte, no Santa Cândida.

Conheça mais detalhes dos imóveis.

Apesar do contexto desfavorável no setor de habitação com escassez de investimentos do governo federal, desde que o prefeito Rafael Greca assumiu a Prefeitura foram entregues as chaves de 2,1 mil imóveis e 6,2 mil títulos de propriedade.