Os locais da prova do concurso público do INSS, que será aplicada a partir das 14h deste domingo, 27, foram divulgados nesta terça-feira, 22, e podem ser consultados neste link . Anteriormente, a previsão era de que os locais seriam divulgados na última segunda-feira, 21.

Segundo edital publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, a cidade designada para a realização da prova pode ser diferente da escolhida pelo candidato no momento da inscrição. O primeiro edital do concurso já trazia a informação de que poderia haver mudança, caso houvesse indisponibilidade de locais suficientes ou adequados para a realização das provas.

São mil vagas para o cargo de técnico do seguro social, com remuneração de R$ 5.905,79. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é o responsável pela aplicação da prova, que terá duração de 3h30 e, além de conhecimentos específicos da legislação da seguridade social, contará com as disciplinas de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, noções de Direito Constitucional, noções de Direito Administrativo, noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático.

O concurso terá duas etapas, ambas de caráter classificatório e eliminatório: a primeira é a prova objetiva que ocorrerá no domingo e a segunda é um curso de formação.

Entre as atividades que serão executadas pelos novos servidores, estão o atendimento ao público; orientação, informação e conscientização previdenciária; e ações relacionadas ao reconhecimento de direitos previdenciários. As vagas serão para 97 gerências administrativas do INSS em todas as unidades federativas.