Encontro online Mundo sem Fronteiras: O papel das diferenças culturais nos negócios acontece no dia 22 de novembro, terça-feira, às 19h30; inscrições são gratuitas e limitadas

O Instituto Connect promove, no próximo dia 22 (terça-feira), às 19h30, um evento online e gratuito para debater o impacto das diferenças culturais nos negócios. O encontro ‘Mundo Sem Fronteiras: O papel das diferenças culturais nos negócios” irá reunir cinco executivos para contar um pouco das suas experiências profissionais fora do Brasil.

Silvana Pampu, fundadora do Instituto e especialista em Recursos Humanos, explica que, o objetivo do encontro é discutir os desafios que existem no mundo corporativo pós-pandemia. “A pandemia acelerou o processo de digitalização em todas as áreas da economia, trazendo o mundo corporativo para um ambiente cada vez mais digital, online e imediatista. Embora as distâncias tenham sido encurtadas, existe um longo caminho de amadurecimento já que as diferenças culturais entre os diferentes países podem ser determinantes para o sucesso ou fracasso de um negócio”, diz.

Ela afirma que é preciso ser estratégico. “As diferenças culturais são relevantes e podem se tornar obstáculos. É por isso que quem deseja estabelecer negócios no exterior precisa ser estratégico, estudar os costumes, as tradições, os valores, além das leis, hábitos de compra do mercado interno do outro país. Mas não é só isso: é preciso estar aberto ao novo, ser flexível e adaptável”, avalia.

Participam do evento: Crhistina Hutchinson, VP e Head of Sales & Business Development Latam da Nium; Wander Viana, fundador da Investis Capital; Erika Benevides, Director of Applied da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho; José Eduardo Macedo, Head of Export Sales na Volvo Trucks; e, Alain Tissier, especialista em gestão de crise, CEO e fundador da CAPITIS Brasil.

As inscrições são gratuitas e limitadas, pelo site www.instituto connect.org.br.

Instituto Connect

O Instituto Connect é um catalisador de conexões de pessoas de vários segmentos, estados e países. Por meio de uma Confraria de Desenvolvimento, tem como objetivo provar, trazer insights através de cases, peer coaching e mentoria com executivos.

A Confraria conecta lideranças de diversos setores, segmentos e países com o objetivo promover um crescimento em grupo e retribuir a sociedade com expertise dos participantes. Hoje, são mais de 30 executivos afiliados.