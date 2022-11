Após sair da disputa pelo título, o Internacional promete dar o máximo para terminar com o vice-campeonato. Para se aproximar deste objetivo, quer buscar a vitória diante do Athletico, marcado para este sábado, às 21h, no estádio Beira-Rio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 64 pontos, o Inter ocupa a vice-liderança, contra 61 pontos de três clubes, que também sonham em ser vice-campeão: Flamengo, Fluminense e Corinthians. O Palmeiras, com 77 pontos, já foi proclamado campeão na última rodada, quando o time gaúcho perdeu para o América-MG por 1 a 0, em Belo Horizonte (MG).

Do outro lado, o Athletico tenta confirmar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, após ter perdido para o Flamengo na final do torneio. O time paranaense é o sexto colocado, com 54 pontos, dois a mais do que o Atlético-MG, em sétimo. Na rodada passada, venceu o Goiás por 3 a 2.

O técnico Mano Menezes continuará rodando o elenco do Internacional. Com isso, o atacante Pedro Henrique treinou entre os titulares para o jogo frente ao Athletico, enquanto Wanderson ficou entre os suplentes.

O sistema defensivo também sofrerá alterações. Mano poupará Rodrigo Modelo. Sendo assim, Mercado voltará a formar dupla com Vitão. No meio, Edenílson, com dores no tornozelo esquerdo, será substituído por Maurício.

“O torcedor pode achar menos importante a segunda colocação. Nós não. Lutaremos pela melhor colocação. Nossa campanha é muito boa no segundo turno”, diss Mano Menezes, que se irritou com a fraca atuação de seus jogadores na Arena Independência.

Do outro lado, a principal novidade é o retorno do técnico Luiz Felipe Scolari, que estava suspenso. O auxiliar Paulo Turra dirigiu o time diante do Goiás. Felipão, inclusive, não terá o lateral-esquerdo Abner, que vai cumprir suspensão automática. Pedrinho atuará no seu lugar. O meia Léo Cittadini foi vetado pelos médicos.

Quem deve iniciar jogando é David Terans, principal destaque frente ao Goiás quando marcou dois gols. No entanto, há dúvidas no meio de campo. Hugo Moura, Erick e Canobbio disputam uma posição. O primeiro parece estar à frente desta disputa.

“Fizemos um bom jogo contra o Goiás e isso nos deu mais forças para buscarmos o nosso objetivo. Temos mais um jogo difícil pela frente, mas vamos fazer o possível para conquistar um grande resultado fora de casa”, afirmou Felipão.