A Associação de Futebol (FA, sigla em inglês), a entidade que controla o futebol na Inglaterra, acusou o atacante Ivan Toney, do Brentford, de conduta imprópria, por ter feito 232 apostas esportivas on line entre 25 de fevereiro de 2017 e 23 de janeiro de 2021.

Segundo o regulamento da FA, os esportistas não podem fazer apostas, mesmo no caso de Toney, que não fez apostas em si próprio ou na equipe pela qual atua.

Toney, de 26 anos, foi o grande nome da última rodada da Copa da Liga Inglesa, quando fez os dois gols na vitória do Brentford sobre o Manchester City, por 2 a 1, no Etijad Stadium.

No Campeonato Inglês, o Brentford está me décimo lugar, com 19 pontos, após 15 rodadas. São quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Dos 23 gols marcados pela equipe, Toney fez dez, com duas assistências. Ele recebeu cinco cartões amarelos.