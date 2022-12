A Sight and Sound, revista de cinema do British Film Institute, coroou nesta quinta-feira, 1º de dezembro, o filme Jeanne Dielman (1975), da belga Chantal Akerman, o melhor filme de todos os tempos.

Esta é a primeira vez que uma realizadora encabeça a influente lista , à frente de Vertigo – Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock (número 1 do mesmo ranking em 2012), e Cidadão Kane, de Orson Welles (número 1 de 1962 a 2002), respectivamente na segunda e terceira posições.

Já presente no ranking de 2012 no 35º lugar, a escolha de colocar o filme na primeira posição é indicativa de uma quebra muito forte nas representações dos cinéfilos e de um verdadeiro salto progressivo, visível a todos os estratos do ranking. Estrelando Delphine Seyrig no papel principal, o filme retrata a vida cotidiana de uma mãe solteira trabalhadora do sexo enquanto cuida de suas tarefas domésticas, um dia de cada vez.

O ranking da Sight and Sound é referência para a cinefilia global desde 1952. A cada dez anos, a revista revela seus 100 melhores filmes de todos os tempos, votados por mais de 1.600 críticos de cinema, acadêmicos, distribuidores, escritores, curadores, arquivistas e programadores. Esta nova lista mostra um forte desejo de reequilíbrio depois de décadas em que era composta principalmente por filmes feitos por homens brancos.

Jeanne Dielman , de Chantal Akerman, e Bom Trabalho (1999), de Claire Denis, foram os únicos filmes de diretoras a chegar ao top 100 em 2012. A pesquisa deste ano agora apresenta onze filmes de diretoras no top 100 e quatro no top 20, com novos entradas: Notícias de Casa, de Chantal Akerman (52º), Cléo de 5 à 7 (14º) e Os Catadores e Eu (67º), de Agnès Varda, Tramas do Entardecer, de Maya Deren (16º), As Pequenas Margaridas, de Vera Chytilová (28º), Retrato de uma Jovem em Chamas, de Céline Sciamma (30º), Wanda, de Barbara Loden (48º), O Piano, de Jane Campion (50º) e Filhas do Pó, de Julie Dash (60º).

Em 2012, apenas um filme de cineasta negro apareceu no ranking: Touki Bouki – A Viagem a Hiena , de Djibril Diop Mambéty, em 93º lugar. Em 2022, Touki Bouki sobe para o 67º lugar e se junta a outras sete obras de cineastas negros: Faça a Coisa Certa, de Spike Lee (24º) , O Matador de Ovelhas, de Charles Burnett (43º), Filhas do Pó, de Julie Dash, Moonlight, de Barry Jenkins (60º), e Corra!, de Jordan Peele, e A Negra de…, de Ousmane Sembène, ambos na 95ª posição.

Também há doze filmes asiáticos no ranking deste ano (contra três em 2000), dois dos quais aparecem entre os cinco primeiros: Amor à Flor da Pele, de Wong Kar-Wai, e Viagem a Tóquio, de Yasujirô Ozu. Destaque ainda para a entrada de Apichatpong Weerasethakul no ranking com o seu filme Mal dos Trópicos, na 95ª posição.

Dezenove filmes deixaram o ranking este ano, incluindo dois filmes de Jean Renoir, A Grande Ilusão e Um Dia no Campo, Fanny e Alexandre, de Ingmar Bergman, Nashville, de Robert Altman, e Chinatown, de Roman Polanski. O despejo do único filme confidencial de Roman Polanski é obviamente outro sinal dos tempos.

Confira a lista:

1. “Jeanne Dielman” (Chantal Akerman, 1975)

2. “Um Corpo Que Cai” (Alfred Hitchcock, 1958)

3. “Cidadão Kane” (Orson Welles, 1941)

4. “Era Uma Vez em Tóquio (Ozu Yasujiro, 1953)

5. “Amor à Flor da Pele” (Wong Kar-wai, 2001)

6. “2001: Uma Odisseia no Espaço” (Stanley Kubrick, 1968)

7. “Bom Trabalho” (Claire Denis, 1998)

8. “Cidade dos Sonhos” (David Lynch, 2001)

9. “Um Homem com uma Câmera” (Dziga Vertov, 1929)

10. “Cantando na Chuva” (Stanley Donen e Gene Kelly, 1951)

11. “Aurora” (F.W. Murnau, 1927)

12. “O Poderoso Chefão” (Francis Ford Coppola, 1972)

13. “A Regra do Jogo” (Jean Renoir, 1939)

14. “Cléo de 5 às 7” (Agnès Varda, 1962)

15. “Rastros de Ódio” (John Ford, 1956)

16. “Tramas do Entardecer” (Maya Deren e Alexander Hammid, 1943)

17. “Close-Up” (Abbas Kiarostami, 1989)

18. “Quando Duas Mulheres Pecam” (Ingmar Bergman, 1966)

19. “Apocalypse Now” (Francis Ford Coppola, 1979)

20 “Os Sete Samurais” (Akira Kurosawa, 1954)

21. (EMPATE) “A Paixão de Joana D’Arc” (Carl Theodor Dreyer, 1927)

21. (EMPATE) “Pai e Filha” (Ozu Yasujiro, 1949)

23. “Playtime – Tempo de Diversão” (Jacques Tati, 1967)

24. “Faça a Coisa Certa” (Spike Lee, 1989)

25. (EMPATE) “A Grande Testemunha” (Robert Bresson, 1966)

25. (EMPATE) “O Mensageiro do Diabo” (Charles Laughton, 1955)

27. “Shoah” (Claude Lanzmann, 1985)

28. “As Pequenas Margaridas” (Vera Chytilová, 1966)

29. “Taxi Driver” (Martin Scorsese, 1976)

30. “Retrato de Uma Jovem em Chamas” (Céline Sciamma, 2019)

31. (EMPATE) “O Espelho” (Andrei Tarkovsky, 1975)

31. (EMPATE) “8½” (Federico Fellini, 1963)

31. (EMPATE) “Psicose” (Alfred Hitchcock, 1960)

34. “O Atalante” (Jean Vigo, 1934)

35. “Pather Panchali” (Satyajit Ray, 1955)

36. (EMPATE) “Luzes da Cidade” (Charlie Chaplin, 1931)

36. (EMPATE) “M – O Vampiro de Dusseldord” (Fritz Lang, 1931)

38. (EMPATE) “Acossado” (Jean-Luc Godard, 1960)

38. (EMPATE) “Quanto Mais Quente Melhor” (Billy Wilder, 1959)

38. (EMPATE) “Janela Indiscreta” (Alfred Hitchcock, 1954)

41. (EMPATE) “Ladrões de Bicicleta” (Vittorio De Sica, 1948)

41. (EMPATE) “Rashomon” (Akira Kurosawa, 1950)

43. (EMPATE) “Stalker” (Andrei Tarkovsky, 1979)

43. (EMPATE) “O Matador de Ovelhas” (Charles Burnett, 1977)

45. (EMPATE) “Intriga Internacional” (Alfred Hitchcock, 1959)

45. (EMPATE) “A Batalha de Argel” (Gillo Pontecorvo, 1966)

45. (EMPATE) “Barry Lyndon” (Stanley Kubrick, 1975)

48. (EMPATE) “Wanda” (Barbara Loden, 1970)

48. (EMPATE) “A Palavra” (Carl Theodor Dreyer, 1955)

50. (EMPATE) “Os Incompreendidos” (François Truffaut, 1959)

50. (EMPATE) “O Piano” (Jane Campion, 1992)

52. (EMPATE) “News from Home” (Chantal Akerman, 1976)

52. (EMPATE) “O Medo Consome a Alma” (Rainer Werner Fassbinder, 1974)

54. (EMPATE) “Se Meu Apartamento Falasse” (Billy Wilder, 1960)

54. (EMPATE) “O Encouraçado Potemkin” (Sergei Eisenstein, 1925)

54. (EMPATE) “Sherlock Jr.” (Buster Keaton, 1924)

54. (EMPATE) “O Desprezo” (Jean-Luc Godard 1963)

54. (EMPATE) “Blade Runner, o Caçador de Androides” (Ridley Scott 1982)

59. “Sans soleil” (Chris Marker 1982)

60. (EMPATE) “Filhas do Pó” (Julie Dash 1991)

60. (EMPATE) “A Doce Vida” (Federico Fellini 1960)

60. (EMPATE) “Moonlight – Sob a Luz do Luar” (Barry Jenkins 2016)

63. (EMPATE) “Casablanca” (Michael Curtiz 1942)

63. (EMPATE) “Os Bons Companheiros” (Martin Scorsese 1990)

63. (EMPATE) “O Terceiro Homem” (Carol Reed 1949)

66. “A Viagem da Hiana” (Djibril Diop Mambéty 1973)

67. (EMPATE) “Os Catadores e Eu” (Agnès Varda 2000)

67. (EMPATE) “Metropolis” (Fritz Lang 1927)

67. (EMPATE) “Andrei Rublev” (Andrei Tarkovsky 1966)

67. (EMPATE) “Os Sapatinhos Vermelhos” (Michael Powell & Emeric Pressburger 1948)

67. (EMPATE) “La Jetée” (Chris Marker 1962)

72. (EMPATE) “Meu Amigo Totoro” (Miyazaki Hayao 1988)

72. (EMPATE) “Romance na Itália” (Roberto Rossellini 1954)

72. (EMPATE) “A Aventura” (Michelangelo Antonioni 1960)

75. (EMPATE) “Imitação da Vida” (Douglas Sirk 1959)

75. (EMPATE) “Intendente Sansho” (Mizoguchi Kenji 1954)

75. (EMPATE) “A Viagem de Chihiro” (Miyazaki Hayao 2001)

78. (EMPATE) “Um Dia Quente de Verão” (Edward Yang 1991)

78. (EMPATE) “Satantango” (Béla Tarr 1994)

78. (EMPATE) “Céline e Julie Vão de Barco” (Jacques Rivette 1974)

78. (EMPATE) “Tempos Modernos “(Charlie Chaplin 1936)

78. (EMPATE) “Crepúsculo dos Deuses” (Billy Wilder 1950)

78. (EMPATE) “Neste Mundo e no Outro” (Michael Powell & Emeric Pressburger 1946)

84. (EMPATE) “Veludo Azul” (David Lynch 1986)

84. (EMPATE) “O Demônio das Onze Horas” (Jean-Luc Godard 1965)

84. (EMPATE) “História(s) do Cinema” (Jean-Luc Godard 1988-1998)

84. (EMPATE) “O Espírito da Colmeia” (Victor Erice, 1973)

88. (EMPATE) “O Iluminado” (Stanley Kubrick, 1980)

88. (EMPATE) “Amores Expressos” (Wong Kar Wai, 1994)

90. (EMPATE) “Madame de…” (Max Ophüls, 1953)

90. (EMPATE) “O Leopardo” (Luchino Visconti, 1962)

90. (EMPATE) “Contos da Lua Vaga” (Mizoguchi Kenji, 1953)

90. (EMPATE) “Parasita” (Bong Joon Ho, 2019)

90. (EMPATE) “Yi Yi” (Edward Yang, 1999)

95. (EMPATE) “Um Condenado à Morte Escapou” (Robert Bresson, 1956)

95. (EMPATE) “A General” (Buster Keaton, 1926)

95. (EMPATE) “Era Uma Vez no Oeste” (Sergio Leone, 1968)

95. (EMPATE) “Corra!” (Jordan Peele, 2017)

95. (EMPATE) “A Negra de…” (Ousmane Sembène, 1965)

95. (EMPATE) “Mal dos Trópicos” (Apichatpong Weerasethakul, 2004).