Jenna Ortega, a Wandinha da Netflix, disse que não gosta do hit Dance Monkey, da cantora australiana Tones and I. “Eu não sou uma grande fã de pop”, revelou. “Há uns anos atrás, tinha uma música chamada Dance Monkey. Se alguém quiser ouvi-la na minha casa, eu expulso na hora. Desculpa”.

A declaração foi feita durante a sua participação no quadro Nosy Cookie Jar, do canal do YouTube Still Watching Netflix. A pergunta sorteada por Jenna questionava qual música ela não colocaria de jeito algum em sua playlist. Além dela, participaram da atração Emma Myers e Hunter Doohan, que interpretam Enid Sinclair e Tyler Galpin respectivamente.

A música odiada por Jenna foi hit em 2019. Dance Monkey liderou as paradas em 30 países e ficou em quarto lugar na Billboard dos EUA. Curiosamente, a intérprete da canção, Tones and I, também chegou a declarar que passou a se irritar com música após o sucesso. Tones disse ao programa Smallzy’s Surgery, da rádio australiana Nova FM, que se cansou porque naquele ano todos ao seu redor só falavam sobre o hit.