A data de início do alistamento de Jin, do BTS, foi divulgada nesta quinta-feira, 24, pelo jornal sul-coreano Aju Business Daily. Os membros do grupo de k-pop terão que parar carreira musical por três anos para cumprir serviço militar obrigatório.

Segundo a publicação, o cantor começará o serviço no dia 13 de dezembro deste ano. No dia 4 do mesmo mês, ele completa 30 anos e será destacado para uma unidade depois de receber cinco semanas de atividades no campo de treinamento.

A agência do BTS, Hybe, e o Ministério da Defesa sul-coreano se recusaram a confirmar a informação para o jornal. No entanto, os representantes da banda já haviam anunciado que Jin seria o primeiro a se alistar.

Segundo a Hybe, o serviço militar começaria após lançamento de sua música solo, The Astronaut, que chegou as plataformas de streaming em outubro.

Os outros seis membros também planejam servir nas forças armadas, de acordo com as agendas pessoais. O regresso do grupo aos palcos está previsto acontecer em 2025.