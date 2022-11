Na tarde deste domingo, 6, o ator Joaquim Lopes de 42 anos, pagou uma promessa de joelhos no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. De acordo com uma publicação em seu Instagram, o apresentador percorreu 127 metros ajoelhado para pagar uma promessa que havia feito há um ano e oito meses para Nossa Senhora de Fátima.

“Eu faria a peregrinação de joelhos em seu santuário. Para que ela olhasse pelas minhas filhas. Cuidasse delas. Cuidasse da Célla (Marcella Fogaça). Por coincidência hoje é domingo. O dia estava mega nublado quando comecei o percurso”, iniciou ele.

Segundo ele, a peregrinação de joelhos causou muita dor por ele ser um homem alto. “Eu sou um cara de 1,90 e 91 quilos. Andar 127 metros ajoelhado não é fácil. Senti muita dor, mas ao mesmo tempo rezei e agradeci muito. Por tudo”, afirmou.

Em um momento, Joaquim acreditou que não seria capaz de terminar a peregrinação por sentir uma dor intensa e chegar até mesmo a cair. Durante o percurso, ele falou que pensou em tantas pessoas, como seu pai, mãe, filhas gêmeas e na esposa, além das provações.

Ele citou um momento de muita emoção enquanto pagava a promessa. “Quando fui dar o próximo passo, uma irmã, que tinha acabado de fazer a peregrinação coloca as mãos no meu ombro e diz me entregando suas joelheiras: ‘Segue. Isso vai ajudar?'”

O ator continuou a peregrinação ao lado de sua mulher. Desabafou: “Olhei para cima e agradeci. O azul do céu começou a aparecer aos poucos. E eu terminei o caminho. Repassei as joelheiras para mais dois peregrinos que também devem ter pedido ajuda pra Ela? Minha promessa pra Nossa Senhora de Fátima, que nos abençoa e estende a mão quando precisamos de ajuda. Que olha por nós. Ainda estou muito mexido e emocionado com o dia de hoje”, conclui.