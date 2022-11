Com um semblante sério e com uma voz embargada, o jogador de basquete australiano Isaac Humphries, pivô do Melbourne United, fez, nesta semana, o que ele mesmo chamou de uma das tarefas mais difíceis de sua vida: assumir a sua homossexualidade na frente de todos os colegas e comissão técnica da equipe em que atua. Com o anúncio, ele se torna o primeiro jogador profissional da modalidade, das principais ligas de basquete, a se declarar abertamente gay.

Um vídeo do atleta fazendo o comunicado circulou nas redes nesta quarta-feira, 16. Nele, Humphries conta aos demais jogadores que, durante anos, se sentiu sozinho e em “um lugar escuro” porque não conseguia aceitar a própria sexualidade. Na conversa, ele relata que chegou ao ponto de tentar tirar a própria vida.

“Eu achava que não poderia ser essa pessoa dentro do nosso ambiente, dentro do ambiente do basquete”, disse o pivô, sob os olhares atentos dos demais jogadores do time.

A forma de se enxergar começou a mudar quando Humphries teve mais contatos com a comunidade gay, descrita por ele como “cheia de orgulho, felicidade e alegria”. “Então, veio a grande questão: como vou ser jogador de basquete e entrar em um novo time agora que eu não quero esconder quem eu sou de verdade?”.

Na conversa, Isaac Humphries explica que o seu gesto leva em consideração também o sofrimento de pessoas que, assim como ele, sentem dificuldades em aceitar a própria sexualidade.

“Eu sei como é se sentir assim e eu quero representar essas pessoas”, afirmou. “Esse é o meu objetivo por trás disso: fazer com que as pessoas saibam que elas podem ser quem elas querem ser. Eu só quero ser eu mesmo. Eu descobri que esse é o meu propósito na vida e eu vou dar o meu melhor.”, concluiu Humphries, sob aplausos.

Em nota, o Melbourne United elogiou o gesto “de tremeda coragem” de Humphries e destacou que o australiano é o único jogador de basquete profissional, que atua ligas de ponta no mundo, a se declarar abertamente gay

“Hoje, Isaac Humphries decidiu demonstrar uma tremenda coragem para fazer um anúncio importante para seus companheiros de equipe”, escreveu o Melbourne United nas redes sociais. “O anúncio de hoje significa que Isaac se tornou o único jogador profissional de basquete masculino abertamente gay jogando atualmente em uma liga de primeira linha, em qualquer lugar do mundo.”

Há pouco mais de um ano, o também australiano Josh Cavallo, jogador de futebol do Adelaide United, se declarou abertamente gay em um vídeo postado nas suas redes sociais.

“Foi uma jornada chegar a este ponto da minha vida, mas não poderia estar mais feliz com a minha decisão de sair do armário. Tenho lutado com a minha sexualidade há mais de seis anos e estou feliz por poder revelá-la”, disse Cavallo.