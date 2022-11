Johnny Depp, de 59 anos, apelou à Justiça norte-americana para não indenizar Amber Heard, de 36, em US$ 2 milhões (R$ 10 milhões), segundo publicação do Deadline na quinta-feira, 3. O ator foi condenado por difamação durante julgamento midiático em abril deste ano.

O júri determinou que o astro da franquia Piratas do Caribe deveria pagar o valor após seu ex-advogado Adam Waldman difamar a atriz em declaração ao Daily Mail, quando alegou que Heard mentiu sobre abusos do relacionamento com Depp. Ela processou o ex-marido por considerá-lo indiretamente responsável pelas acusações.

“O julgamento a favor da sra. Heard sobre essa declaração solitária é errôneo”, dizia o documento de 44 páginas enviado ao Tribunal de Apelações de Virgínia, nos Estados Unidos. Ainda, a equipe do ator argumentou que Heard não apresentou provas o suficiente para Depp ser condenado pelas declarações de Waldman.

“Heard falhou em apresentar evidências que provam malícia no comportamento do antigo advogado de Deep”, falava o documento. A equipe também afirmou que a atriz não mostrou como o astro teria induzido seu antigo defensor a realizar tais declarações.

Depp saiu vitorioso em seu midiático processo contra a ex-mulher, apesar de os jurados acharem que os dois astros de Hollywood culpados por difamação. Conforme o veredicto, Heard difamou seu ex-marido em um artigo publicado pelo The Washington Post em 2018, no qual ela se descreveu como uma “figura pública que representa o abuso doméstico”. Ela foi condenada a pagar US$ 10,3 milhões (R$ 51 milhões) a ele.

Após o julgamento, Depp retornou ao trabalho. Recentemente, Rihanna convidou o ator para participar do desfile anual da sua grife, Savage x Fenty Show Vol 4.