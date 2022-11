Um jovem de 19 anos foi baleado na cabeça e morreu dentro da loja de rações animais da família no fim da manhã deste domingo, 27, em Anchieta, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. A vítima seria Gabriel Caetano Freixo dos Santos. Ele estava sozinho no estabelecimento, quando supostamente houve uma tentativa de assalto à loja da família. Policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar, de Irajá, foram acionados para verificar a ocorrência no estabelecimento, na Estrada do Engenho Novo. Bombeiros também foram chamados para prestar socorro à vítima, mas os agentes encontraram o rapaz sem vida. A área foi isolada para a realização de perícia. O caso agora é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.