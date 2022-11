Um jovem morreu na madrugada deste domingo, 13, ao participar de uma festa dos jogos universitários “O Inter 2022” em Bauru, no interior paulista.

O homem, de 27 anos, teria sido atendido por uma equipe de médicos da organização do evento. No momento do atendimento, ele estaria convulsionando. De acordo com a Prefeitura, a vítima chegou ao Pronto Socorro Central, às 3h45, sem vida. Ele seria de São Paulo e foi a Bauru participar do evento. A causa da morte ainda é desconhecida.

“O Inter 2022” é um tradicional evento esportivo que integra universidades com participação de alunos da Universidade Estadual Paulista (Unesp). São três dias de jogos, shows e festas, que começaram no sábado, 12.

A Liga Interuniversitária de Esportes Universitários (LIEU) disse, em nota, que o evento “está sendo realizado dentro da mais absoluta regularidade” com cumprimento das exigências legais. Afirmou também “que sente profundamente o falecimento, informando que já está prestando toda a assistência aos familiares”.