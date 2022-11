Na data em que completou um ano da morte de Marília Mendonça, a sertaneja foi homenageada por Juliette Freire. No Teleton 2022, a ex-participante do programa BBB 21 cantou De Quem é a Culpa.

“Eterna Marília”, disse Juliette no final da apresentação.

Os cactos, fãs da campeã do Big Brother Brasil do ano passado, também fizeram a diferença no programa.

Isso porque o fã-clube Cactos pela Vida fez o placar de doações da atração disparar, com uma arrecadação de R$ 7,5 mil.