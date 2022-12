Quer continuar lendo esta matéria? Assine agora ou entre com sua conta.

A menos de uma semana do início oficial do verão 2022, o litoral do Estado de São Paulo tem 7% de suas praias impróprias para banho. Do total de 175 praias monitoradas semanalmente pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 12 estão com a bandeira vermelha, conforme o boletim mais recente, divulgado na quinta-feira, 15. O maior número de praias ruins para banho está em Ubatuba, com três faixas de areia no mar impróprias, entre as 18 monitoradas. No levantamento anterior, divulgado no dia 8, o litoral paulista tinha 13 praias impróprias, uma a mais que o novo...