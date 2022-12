A brasileira Luisa Stefani está de parceira nova. A tenista disputará os primeiros torneios da temporada 2023 (WTA 500 de Adelaide e Aberto da Austrália) ao lado da americana Caty McNally. No entanto, ela ressaltou que ainda não definiu uma parceira fixa para a temporada inteira.

“Não fechei nenhuma parceria fixa para 2023, vou começar a temporada na Austrália com a Caty Mcnally. Ela é uma ótima duplista, que também vem crescendo nas simples ultimamente. Tem bons golpes no fundo, manda bem na rede e gosto muito do seu espírito competitivo. Acredito que ela pode encaixar bem com meu estilo de jogo e estou animada para esse próximo desafio”, disse a brasileira.

Luisa Stefani vinha alternando suas parceiras em seu retorno ao circuito em setembro. Com a compatriota Ingrid Martins, foi campeã do ITF US$ 50 mil de Montevidéu, no Uruguai. Stefani ainda conquistou o WTA 250 de Chennai, na Índia, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, e o WTA 1000 de Guadalajara, no México, junto com a australiana Storm Sanders.

Com Caty McNally, número 21 do ranking de duplas da WTA, Stefani acredita em um bom início de ano na Austrália. A brasileira estava no Rio de Janeiro, onde passou por uma bateria de exames na sede do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A pré-temporada acontecerá em São Paulo.

Em 2023, Stefani espera voltar a fazer uma temporada completa, após sofrer grave lesão em 2021 e ficar mais de um ano afastada do circuito. Antes do problema físico no joelho, ela vinha brilhando com seus maiores títulos na WTA e a medalha de bronze nas duplas na Olimpíada de Tóquio, em 2021, no ano passado, ao lado de Laura Pigossi.

Luisa estará em quadra no dia 29 de dezembro, quando disputará as mistas da United Cup pelo Brasil.