Luka Doncic cresce contra os grandes rivais da NBA. Dia desses o esloveno ofuscou o campeão Golden State Warriors e suas estrelas com partida impecável. A vítima do candidato ao MVP da temporada regular, nesta segunda-feira, foi o Phoenix Suns, líder da Conferência Oeste, superado por 130 a 109.

Doncic precisou de somente três quartos em quadra para brilhar em novo confronto contra Devin Booker, o ‘cara’ dos Suns na ausência de Chris Paul. O esloveno anotou 33 pontos, distribuiu oito assistências e ainda pegou seis rebotes.

Tivesse ajuda maior dos companheiros e os Mavericks estariam bem para cima do atual 10° lugar do Oeste, com 12 vitórias e 11 derrotas, – o último colocado para o play-in (repescagem). Antes de ganhar descanso, Doncic fez a jogada da noite.

Na reta final do terceiro período, o ala-armador de 2,01 metros de altura levantou a torcida ao deixar Booker no chão, passando entre dois jogadores e anotando seu 31° ponto na partida. Antes de o quarto chegar ao fim, ainda faria mais dois pontos e seu segundo bloqueio. Booker fechou a noite com somente 11 pontos.

Com enorme vantagem de 21 pontos (96 a 75), o técnico Jason Kidd optou por descansar seu astro. Mesmo assim, o Phoenix não conseguiu reagir e tentar evitar a oitava derrota em 24 aparições. Doncic acompanhou do banco os reservas garantirem a vantagem com 130 a 109.

Com 34 pontos do grego Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks ganhou seu segundo jogo seguido longe de casa, desta vez a visita ao lanterna Orlando Magic, por 109 a 102.

Já o ‘imbatível’ Boston Celtics, dono da melhor campanha da NBA e sobrando no Leste, chegou ao 20° triunfo em 25 partidas. Mesmo jogando no ginásio do Toronto Raptors, se impôs e ganhou com 116 a 110. Jayson Tatum fez 31 pontos e foi o cestinha da equipe.

Confira os resultados da noite desta segunda:

Charlotte Hornets 117 x 119 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 102 x 109 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 114 x 121 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 110 x 116 Boston Celtics

Houston Rockets 132 x 123 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 101 x 93 Miami Heat

Dallas Mavericks 130 x 111 Phoenix Suns

Golden State Warriors 104 x 112 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos desta terça:

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers

Miami Heat x Detroit Pistons

Denver Nuggets x Dallas Mavericks