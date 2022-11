Em meio a crescentes preocupações do mercado com a situação das contas públicas do Brasil, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva voltou a afirmar que defende a responsabilidade fiscal, mas apoiou gastos que façam o Brasil voltar a crescer. “Nós sabemos que temos que ter responsabilidade fiscal. Sabemos que não podemos gastar tudo o que a gente ganha. Mas sabemos também que nós podemos gastar para fazer alguma coisa que tenha rentabilidade para fazer o País crescer, melhorar do ponto de vista logístico”, disse neste sábado em Lisboa.

Lula defendeu um governo mais diverso, com mais gente da sociedade e de outros partidos. “O governo não pode ser só do Partido dos Trabalhadores”, afirmou. “Nós vamos recuperar este País”, disse ao encerrar seu discurso em um auditório do Instituto Universitário de Lisboa (Iscte).

Ontem, em seu primeiro dia de visita a Portugal, Lula também falou do tema fiscal, em uma semana marcada por estresse no mercado financeiro por causa da preocupação com o aumento de gastos em seu futuro governo. O petista disse não haver nenhuma razão para medo. “Ninguém tem autoridade para falar de política fiscal comigo”, disse o petista. Lula destacou que em todos os seus anos de governo o País fez superávit primário. O presidente eleito reiterou que o País voltará a ser responsável do ponto de vista fiscal “sem precisar atender tudo que o sistema financeiro quer”.