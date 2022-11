Reprodução

Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais vídeos de pilotos de avião que afirmam ter visto luzes de objetos voadores não identificados (OVNIS) no céu do Sul do Brasil. Há pouco menos de um mês, internautas intrigados compartilharam fotos de enormes formas geométricas que surgiram em plantação de trigo de Santa Catarina. Em comum, os casos trazem à tona dúvidas e debates sobre seres extraterrestres.

Durante os dias 25 e 26 de novembro, o 1º Encontro Ufológico de Joinville – SC reúne os mais influentes ufólogos do país para discutir esses fenômenos e os temas mais relevantes em diversas áreas que compõem a Ufologia. As inscrições para o evento podem ser feitas, até o dia 24 de novembro, acessando o endereço: https://joinville.gpusc.com.

A Ufologia estuda os assuntos que podem ser indícios da existência de vida em outros planetas e os fenômenos relacionados à presença de discos voadores, aparição de extraterrestres e abdução alienígena. Neste ano, foi comemorado 75 anos do nascimento da ufologia moderna, que surgiu após o avistamento de luzes estranhas no céu pelo piloto americano Kenneth Arnold.

Em Santa Catarina, somam mais de 880 relatos de avistamentos de OVNIS registrados do início do ano até o mês de outubro. O levantamento foi realizado por pesquisadores do Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina (GPUSC), organizadores do evento e um dos grupos ufológicos mais atuantes no sul do Brasil.

Os contatos mais comuns identificados no estado são de sobrevoo do objeto ou pouso em um determinado local, deixando registros significativos de sua passagem. As regiões com a maior concentração dos fenômenos ficam no litoral, seguido do Vale do Itajaí e da região Serrana. No norte de Santa Catarina, contém uma espécie de triângulo energético que favorece a aparição de extraterrestres, e fica localizado entre as cidades de Joinville (Castelo dos Bugres), São Francisco do Sul (Morro do Cantagalo) e Garuva (Monte Crista).

Com uma programação com palestras e workshops, a primeira edição do Encontro Ufológico de Joinville – SC tem a presença confirmada de Ademar José Gevaerd: jornalista e editor da Revista UFO, a mais antiga publicação da área no mundo e que tem mais de 35 anos de existência; fundador e presidente do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores (CBPDV); fundador da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU); diretor nacional emérito da Mutual UFO Network (MUFON) e responsável por realizar mais de 700 investigações de casos de OVNIS no país.

O evento conta também com a participação de Fred Morsch, pesquisador de fenômenos anômalos e apresentador e autor da série “De Carona com os Óvnis”; e Marco Aurelio Leal, membro da Comissão Brasileira de Ufólogos, consultor da revista UFO e foi produtor do documentário “Moment Of Contact” – Caso Varginha. O suposto aparecimento de um extraterrestres em Minas Gerais, em janeiro de 1996, é considerado um dos maiores episódios da ufologia mundial. Mesmo após completar quase três décadas, o caso ainda parece estar longe de estar concluído. Os participantes poderão tirar fotos com os palestrantes e adquirir lembranças exclusivas do evento.

Serviço – 1º Encontro Ufológico de Joinville – SC

Datas: 25 e 25 de novembro

Local: Le Village Flats e Hotel – Avenida Dr. Albano Schulz, Nº 815, Centro, Joinville – SC.

Inscrições: https://joinville.gpusc.com

Mais informações: (47) 99732-8061

GPUSC – O Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina (GPUSC) , é formado por pesquisadores com amplo conhecimento no fenômeno UFO e com o objetivo de difundir a ufologia no Brasil, mostrando principalmente os materiais e pesquisas catarinenses. Para informações, acesse gpusc.com.