O presidente do Banco Mundial, David Malpass, afirmou nesta quinta-feira, 1º, que a estimativa de US$ 350 bilhões necessários para reconstruir a Ucrânia em virtude da atual guerra com a Rússia pode estar subestimada, e que as somas poderiam ser “um pouco maiores”.

No evento Reuters Next, o dirigente apontou que a infraestrutura do país vem sendo atingida, incluindo suas conexões para eletricidade, o que é muito caro para substituir, argumentou. Segundo ele, até o momento US$ 18 bilhões foram destinados à Ucrânia, a maior parte tendo os Estados Unidos como origem.