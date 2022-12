O Manchester City divulgou nesta segunda-feira um estudo no qual prevê um aumento da capacidade no estádio Etihad, que passaria a receber 60 mil torcedores. Em seu site oficial, o time inglês divulgou também que o local passará também por uma modernização.

“Os estudos de viabilidade consideram vários elementos conectados, sendo central a expansão da arquibancada norte, que pode aumentar a capacidade do Etihad Stadium para mais de 60.000 lugares. Paralelamente, o estudo está avaliando a viabilidade de uma zona de torcedores expandida e coberta da ‘Praça da Cidade’ com pontos de venda de comida e bebida, uma nova loja e museu do clube, espaço de trabalho e um hotel no local”, diz o comunicado publicado pelo clube.

O Manchester informou também que a iniciativa tem um viés de gerar mais emprego à cidade. “Um princípio básico disso é garantir que as instalações do Etihad Campus sejam uma fonte significativa de comunidade, emprego e oportunidade econômica para a comunidade local e Manchester”, completou.

O Manchester City já investiu mais de 700 milhões de libras (R$ 4,5 bilhões) no estádio e nos arredores dele. Enquanto aguarda a aprovação do estudo para iniciar a modernização, o City volta q campo no dia 28 de dezembro, contra o Leeds, pelo Campeonato Inglês.