A 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá mais dois jogos neste sábado, que foram antecipados por não influenciarem mais nas brigas por acesso e rebaixamento. Mesmo assim, os clubes buscam uma vitória para encerrarem bem a temporada.

O primeiro jogo será no estádio Heriberto Hulse, às 16h, entre Criciúma e Tombense. Os catarinenses, que somam 53 pontos, possuem boa campanha jogando em casa. Em 18 jogos, venceram dez, empataram cinco e perderam três, sendo a última derrota em 9 de julho, por 1 a 0, diante do Vasco.

Já o Tombense, com 45, tem como objetivo se despedir com vitória como visitante, algo conquistado apenas uma vez na competição, quando superou o Novorizontino, por 3 a 1, em 18 de junho. Fora isso, são seis empates e 11 derrotas.

Mais tarde, às 18h, é a vez de Sampaio Corrêa e Londrina jogarem no Estádio Castelão, em São Luís (MA). Os dois times estiveram na briga pelo G-4 em vários momentos da competição e chegam na última rodada com certo desapontamento. Os maranhenses somam 55 pontos contra 53 pontos dos paranaenses. O Sampaio Corrêa ainda briga pela melhor campanha como mandante. Tem 43 pontos, atrás apenas de Cruzeiro, com 45, e Sport, com 44. Os pernambucanos, porém, já fizeram todos os jogos em casa, enquanto os mineiros ainda jogam contra o CSA.

A rodada será finalizada no domingo, com seis jogos, sendo os cinco jogos decisivos às 18h30. Bahia, Vasco, Ituano e Sport brigam pelos dois últimos acessos para se juntarem a Cruzeiro e Grêmio. Já CSA ou Novorizontino se juntarão a Operário, Brusque e Náutico na Série C de 2023.

Confira os jogos da 38ª rodada:

SÁBADO

16h

Criciúma x Tombense

18h

Sampaio Corrêa x Londrina

DOMINGO

16h

Guarani x Chapecoense

18h30

CRB x Bahia

Ituano x Vasco

Operário x Novorizontino

Cruzeiro x CSA

Vila Nova x Sport