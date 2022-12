A Ponte Preta segue sua preparação para o Campeonato Paulista A2 e venceu dois jogos-treino nesta semana. Bateu o sub-20 por 1 a 0 e goleou a Itapirense por 4 a 0. Este último jogo contou com a presença do volante Matheus Jesus, tendo assim sua permanência no clube confirmada.

Matheus Jesus está sem atuar desde fevereiro deste ano, quando foi pego no exame de doping justamente com a camisa da Ponte Preta. Cumpriu a suspensão e foi liberado para voltar a sua atividade profissional. Com isso, um novo empréstimo com o Corinthians foi acertado.

Integrado ao elenco, ele marcou um dos gols na vitória diante da Itapirense, no CT Oscar Inn, em Águas de Lindoia. Os outros gols foram marcados por Dudu Hatamoto, Pablo Dyego e Jeferson. Antes, também venceu o time sub-20, que se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O lateral-esquerdo Artur salientou que os placares não são o mais importante. “Os resultados em si não importam muito. O que fica de bom é que estamos assimilando bem a proposta de jogo implantada pelo técnico Hélio dos Anjos. A gente só tem a crescer a cada dia e certamente vai chegar bem até o início da competição.”

Os atletas folgam no final de semana e retornam na segunda-feira. A partir de quarta-feira, seguem para Itu, onde farão a preparação final até a estreia diante do Velo Clube, em 14 de janeiro, às 15h30, no Estádio Benitão, em Rio Claro.