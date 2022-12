O cantor Mc Guimê disse que quer fazer uma tatuagem em memória à sua participação no The Masked Singer Brasil. À época, ele disputou o reality show ao lado de sua ex-esposa, a cantora Lexa. O comentário foi realizado no programa Encontro (Globo) desta segunda-feira, 5.

“Estou decidido, até o final de 2022 vou arrumar um ‘espacinho’ para tatuar. Foi uma trajetória muito especial, ficou marcada na minha vida artística e pessoal. Me desafiei, tive todo o apoio da Lexa. Toda a equipe me ajudou em cada passo da evolução”, disse.

Guimê contou que a sua passagem pelo programa foi importante para a sua trajetória profissional. “Aprendi a confiar mais em mim, no meu talento, me ajudou na desenvoltura dos shows.” “Fiquei muito realizado, além de ser muito gostoso de trabalhar com o que você ama e passar por desafios novos”, contou.

‘Ainda bem’, diz Lexa sobre tatuagem na panturrilha

Na última sexta-feira, 2, Lexa participou do Lady Night (Multishow/Globo) e as tatuagens de Guimê também foram assunto. A cantora elogiou o ex-marido, disse que ele é “fofo, meigo e ‘exótico'”. “É porque ele tem muita tatuagem”, justificou. “Até hoje eu não sei [todas] as tatuagens dele direito.”

Tatá Werneck, apresentadora da atração, perguntou se era verdade que Guimê tinha feito uma tatuagem de seu rosto, o que a cantora confirmou: “Fez, na panturrilha. Ainda bem, né? Porque o único espaço que ele não tem tatuagem é aqui [e sinalizou na direção da cintura]”.

O cantor publicou no seu instagram a imagem do desenho, que foi feito em fevereiro de 2020. “Essa tattoo é um símbolo de amor e gratidão”, escreveu o cantor. “Deus colocou vc em minha vida como um presente e daqui a 2 dias celebraremos mais um aniversário seu, decidi te presentear fazendo essa ‘loucura’ de amor pq vc merece isso e mto mto mto mais!!!”.

Os dois foram casados durante sete anos. Em outubro de 2022, o casal confirmou nas redes sociais a separação. Ambos disseram que a decisão foi consentida e que concluíram que a melhor decisão era o fim do relacionamento. “Foi maravilhoso estar ao seu lado. A mulher de um sorriso, brilho e jeito único!!!”, escreveu Guimê à época.