A nova primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, destacou nesta segunda-feira, 7, que combater as mudanças climáticas exige comprometimento de todos os países, o que, segundo ela, não está acontecendo.

Em seu discurso na COP27, no Egito, Meloni garantiu que a Itália está comprometida com a descarbonização e irá acelerar a transição energética conforme as diretrizes do REPowerEU, assim como dar suporte aos países desenvolvidos.