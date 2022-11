Apesar dos temores de forte expansão fiscal em 2023 gerados pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, o mercado financeiro continua esperando o primeiro corte da taxa Selic na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de junho, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central. A estimativa para o fim do próximo ano, contudo, ficou mais alta, subindo de 11,25% para 11,50% após dez semanas de estabilidade.

Conforme a mediana do Sistema de Expectativas de Mercado, da onde são retiradas as informações para o Boletim Focus, agora a expectativa é de queda de 2,25 pontos porcentuais da Selic no ano que vem, contra 2,50pp antes.

Considerando as estimativas mais pessimistas, desde a semana anterior, os analistas passaram a considerar uma alta de juro na primeira reunião do Copom de 2023,com redução em junho para 13,75%, terminando o ano nesse patamar.