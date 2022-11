Mesmo não fazendo uma grande partida e com o atacante Pedro Raul, autor de 19 gols na competição, discreto, o Goiás conseguiu vencer o lanterna Juventude por 1 a 0 neste sábado à noite no Estádio da Serrinha, em Goiânia. A partida foi válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time goiano marcou o gol da vitória aos 36 minutos do segundo tempo com Nicolas, que tinha acabado de entrar no lugar de Marquinhos Gabriel, em uma das poucas chances que criou durante todo o jogo.

Com o resultado, o Goiás, que já tinha garantido sua permanência na Série A, chega aos 46 pontos, na 13º colocação e ficou mais perto de sacramentar vaga para a Copa Sul-Americana em 2023.

Com o rebaixamento decretado, o Juventude soma 21 pontos e aumentou a sequência negativa, sem vencer, para 17 jogos. A última vitória ocorreu por 1 a 0 do Ceará, na 19ª rodada. Com o técnico Celso Roth na sua segunda partida no comando do time, o Juventude usa as últimas rodadas do Brasileirão para observar alguns jogadores.

O primeiro tempo foi morno e travado, com os dois times criando pouco. O Goiás, muito afoito, encontrava dificuldade em ultrapassar a marcação do organizado Juventude. A proposta de jogo do técnico Celso Roth se sobressaiu no primeiro tempo e as principais peças do time goiano foram anuladas, principalmente Marquinhos Gabriel e Pedro Raul.

Na única chance que teve, aos 24 minutos, o atacante Pedro Raul recebeu de Dadá Belmonte, mas foi bloqueado na hora que ia finalizar ao gol.

A melhor e única chance no primeiro tempo foi do Goiás, aos 31 minutos, quando Dadá Belmonte cruzou pela direita e Lucas Halter venceu a disputa com Paulo Miranda e cabeceou na trave do goleiro César.

O Goiás retornou para etapa final com a mesma postura do primeiro tempo: frio, distante e dando espaço ao Juventude. Somente aos 18 minutos, o Goiás voltou a assustar. Pedro Raul foi lançado pela esquerda atrás da marcação por Hugo, mas bateu cruzado na rede pelo lado de fora.

Dois minutos depois, o Juventude marcou, mas não valeu. Depois da cobrança de escanteio, Paulo Miranda desviou e Vitor Gabriel marcou, mas a árbitra Edina Alves Batista assinalou toque de mão do centroavante.

Com pouca movimentação e falta de criatividade no setor de ataque, o Goiás passou a apostar em bolas alçadas na área para buscar o gol da vitória. E foi assim que marcou. Aos 36 minutos, Nicolas, que tinha entrado no minuto anterior na vaga de Marquinhos Gabriel, aproveitou cruzamento de Diego e cabeceou no canto esquerdo do goleiro César. No final, o goleiro Tadeu evitou o empate, em cabeçada de Vitor Gabriel.

Nas duas últimas rodadas, o Goiás encara o Fluminense, na quarta-feira, às 19h, no Rio, pela 37ª rodada e fecha sua participação diante do São Paulo, no domingo, em Goiânia, às 16h, na Serrinha.

O Juventude faz seus últimos jogos diante do Flamengo, na quarta-feira, no Rio, às 21h30, e no domingo encara o Ceará, às 16h, no Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 JUVENTUDE

GOIÁS – Tadeu; Diego, Lucas Halter, Reynaldo e Hugo; Auremir (Fellipe Bastos), Caio Vinícius (Luan Dias) (Matheus Salles) e Marquinhos Gabriel (Nicolas); Dadá Belmonte (Renato Júnior), Pedro Raul e Vinícius. Técnico: Jair Ventura.

JUVENTUDE – César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Paulo Miranda e Moraes Junior (Rodrigo Soares); Yuri (Elton), Jean Irmer e Jadson (Rafinha); Chico Kim (Capixaba), Felipe Pires (Ruan) e Vitor Gabriel. Técnico: Celso Roth.

ÁRBITRA – Edina Alves Batista (SP).

GOLS – Nicolas, aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Hugo, Auremir, Luan Dias e Diego (Goiás). Jean Irmer , Vitor Gabriel, Felipe Pires e Moraes Junior (Juventude).

RENDA – R$ 83.080,00.

PÚBLICO – 8.880 pagantes (10.480 presentes).

LOCAL – Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).