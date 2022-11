A brasileira Milena Titoneli conquistou, nesta terça-feira, em Guadalajara, no México, a medalha de bronze no Mundial de Taekwondo na categoria 67 quilos. A atleta perdeu a semifinal para a sérvia Aleksandra Perisic.

Em sua bela campanha na competição, Milena eliminou a atual campeã olímpica Matea Jelic, da Croácia, além de derrotar a chinesa Zhang Mengyu, atual 10 do ranking mundial. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano passado, Milena ficou a uma vitória do pódio.

Outros dois brasiileiros estiveram em ação. Caroline Santos, líder do ranking nos 62 quilos, foi eliminada nas oitavas de final pela chinesa Zhou Lijun. Ícaro Miguel, primeiro colocado entre os 87 quilos, caiu na primeira luta, ao perder para o iraniano Abolfassi Abbasi.

O Mundial continua nesta quarta-feira com mais duas atletas nacionais em ação. Camila Bezerra luta entre os 49 quilos, enquanto Gabriel Santos estará em ação na categoria 68 quilos.