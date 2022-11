Toni Kroos tem contrato somente até o fim da temporada, em julho de 2023, e já adiantou que se aposenta caso não chegue a um acordo com o Real Madrid. Pela apresentação desta quinta-feira, pelo Campeonato Espanhol, o clube merengue devia renovar imediatamente. O alemão deu cruzamento para Éder Militão abrir o marcador e definiu a vitória sobre o Cádiz, por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, com um belo gol em chute de longa distância.

Com o triunfo apertado, os merengues vão à pausa para a Copa do Mundo somente dois pontos atrás do líder Barcelona: 37 a 35 após a disputa de 14 rodadas. O retorno do Espanhol ocorre no fim de dezembro.

Disposto a não deixar o Barcelona manter a cômoda vantagem que tinha de cinco pontos, os merengues sabiam que tinham de se reabilitar do revés diante do Rayo Vallecano, por 3 a 2, na segunda-feira. E apenas o triunfo servia em Madri.

Autor de um gol diante do Rayo Vallecano, o zagueiro Éder Militão comprovou a ótima fase ofensiva ao repetir a dose contra o Cádiz. Após bola mal afastada pela defesa após escanteio, Kroos pegou a sobra na esquerda e mandou na cabeça do brasileiro. Antes de intervalo, vantagem importante no placar.

Depois do descanso, o jogo seguiu duro. Até Kroos aparecer mais uma vez. Após novo escanteio afastado mal, a bola caiu nos pés de Vini Jr., que tentou cruzar e carimbou a marcação. De primeira, o alemão aproveitou o rebote e mandou a bomba para ampliar.

O gol serviu de alívio até os 36, quando Pérez descontou e recolocou os visitantes no jogo. Mas a defesa merengue se sobressaiu para suportar a pressão final, garantir o resultado positivo e a reabilitação.

O jogo ainda ficou marcado por agressão de Fali em Rodrygo que a televisão espanhola evitou repetir e ignorada pela equipe de arbitragem. O brasileiro já vinha se desentendendo com o adversário ao decorrer da partida.

Ainda nesta quinta-feira, Rayo Vallecano e Celta de Vigo empataram por 0 a 0 e o Valencia bateu no Bétis por 3 a 0, gols de Almeida, Guillamon e Justin Kluivert. Todos os gols saíram após a expulsão de Gonzalez, aos 16 minutos do segundo tempo.