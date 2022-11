Millie Bobby Brown revelou como conheceu o namorado, Jake Bongiovi, em um vídeo divulgado nesta quarta, 9. O jovem de 20 anos é o terceiro filho do cantor Jon Bon Jovi, da banda Bon Jovi.

A atriz participou de um quadro da revista Wired no qual descobria quais eram as perguntas mais procuradas sobre si mesma na internet. Uma das frases questionava como ela e Jake se conheceram.

“Nós nos conhecemos no Instagram. O bom e velho Instagram. Fomos amigos por algum tempo e então… o que posso dizer?”, brincou a artista.

Jake e Millie foram flagrados juntos pela primeira vez em junho de 2021, andando na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, mas só assumiram o relacionamento publicamente em novembro.

Desde então, o casal aparece frequentemente nas redes sociais com demonstrações de carinho. No dia 28 de outubro, Jake chegou a acompanhar a artista na première de filme Enola Holmes 2, da Netflix, no qual ela é protagonista.