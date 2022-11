Morreu, na quarta-feira, 16, em São Paulo, o designer e arquiteto Fernando Campana, aos 61 anos. A informação foi comunicada por meio de nota no Instagram do Estúdio Campana, do qual Fernando era fundador, ao lado do irmão, Humberto Campana.

A causa da morte não foi divulgada. “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Fernando Campana hoje, dia 16 de novembro, em São Paulo. Agradecemos a solidariedade de todos e pedimos que respeitem a privacidade da família neste momento”, disse a nota.

Ao lado do irmão, Fernando Campana alcançou reconhecimento internacional pelo design de mobiliário e peças intrigantes. Juntos, os irmãos fundaram o Estúdio Campana em 1984, em São Paulo. Durante décadas, foram responsáveis por marcar o pioneirismo do “design disruptivo”.

“Profundamente enraizado na cultura e nas tradições brasileiras, seu trabalho carrega em seu cerne valores universais, como a liberdade e a dignidade humana, criando sua identidade por meio de experiências de vida”, detalha a página oficial do estúdio sobre o legado dos irmãos.

Ao longo da carreira, Fernando e Humberto sempre procuraram incorporar a ideia de transformação e reinvenção no processo criativo, elevando os materiais do cotidiano à nobreza. Nas peças criadas, eles buscaram trazer à tona características brasileiras, como a abundância e mistura de cores.

Conhecida como ‘Irmãos Campana’, a dupla investiu na produção de edições limitadas e peças únicas, que hoje estão expostas em acervos permanentes de renomadas instituições culturais, como Centre Pompidou e Musée Des Arts Décoratifs, de Paris, MoMa, de Nova York, Museu de Arte Moderna, de São Paulo, e Vitra Design Museum, de Weil am Rhein.

Fernando e Humberto estão atualmente listados como um dos principais arquitetos icônicos do mundo na Interni (2018). Em 2015 e 2014, a Wallpaper os classificou, respectivamente, entre os 100 mais importantes e os 200 maiores profissionais do design. Em 2013, foram listados pela revista Forbes entre as 100 personalidades brasileiras mais influentes.

Em 2009, eles fundaram o Instituto Campana, com a missão de preservar o crescente acervo para as gerações futuras e promover o design como ferramenta de transformação social por meio de programas culturais e educacionais.

Há cerca de duas semanas, a Luciana Brito Galeria inaugurou a exposição ‘Polifonia’, dos irmãos Campana, em São Paulo. Na exposição, as criações lendárias de Fernando e Humberto foram apresentadas sob status de obras de arte. A mostra, que explora cada ambiente da casa, apresentou um diverso número de criações dos artistas, do sofá dourado Cratera à série de mesas em Cobogó, passando pelo vaso Cocar de quase dois metros e as mesinhas de terracota.