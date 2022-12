O escritor francês Dominique Lapierre, autor de uma vasta obra em que declara sua admiração pela Índia e pela história, entre os quais estão Meia-Noite em Bhopal e A Cidade da Alegria, morreu aos 91 anos neste domingo, 4, na França. Ele foi também um grande filantropo e atuou como jornalista da Paris Match.

A morte do escritor foi confirmada por sua mulher à imprensa francesa. “Aos 91 anos, ele morreu de velhice”, disse Dominique Conchon-Lapierre ao jornal Var-Matin, segundo a AFP. Ela comentou ainda que se sente “em paz, agora que Dominique não sofre mais”.

Dominique Lapierre, que nasceu em 30 de julho de 1931, escreveu ficção e não ficção, entre livros de história, viagem e biografias. Em parceria com Larry Collins, produziu seis romances que venderam, juntos, cerca de 50 milhões de cópias. Livros de Lapierre como A Cidade da Alegria, O Quinto Cavaleiro, Esta Noite a Liberdade, Ó Jerusalém e Muito Além do Amor, são mais facilmente encontrados em português em sebos.

Recentemente, nos anos 2010, a Planeta publicou duas obras – disponíveis nas livrarias. Meia-Noite em Bhopal, que ele escreveu com o espanhol Javier Moro e lançou no Brasil em 2014, é baseado em uma história verídica – a do vazamento de gás que matou milhares de pessoas no final de 1984 e depois na cidade indiana que dá nome ao livro. Já em Um Arco-Íris na Noite, publicado em 2010, Lapierre se volta à realidade da África do Sul e apresenta ao leitor uma história do país desde a chegada dos holandeses.