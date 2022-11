O ator, dublador e humorista Roberto Guilherme faleceu na manhã desta quinta-feira, 10, aos 84 anos. Conhecido pelo personagem Sargento Pincel do programa Os Trapalhões, Roberto estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, em tratamento contra um câncer.

No Instagram do ator, a família comenta: “Apenas momentos felizes. É como ele gostaria de ser lembrado. Então, algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descansa em paz melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo. Te amamos para sempre! Aos fãs, obrigada por tanto carinho, ele sempre”.

Responsável por levar o riso a gerações de expectadores que acompanharam as aventuras dos Trapalhões, o ator deixa a esposa, Sheila Nunes, com quem estava casado há 56 anos, e os filhos Willian e Valeska.

Um pouco mais sobre a vida de Roberto Guilherme

Batizado como Edward Guilherme Nunes da Silva, Roberto Guilherme nasceu em Ladário, Mato Grosso do Sul, no dia 20 de agosto de 1938. Aos 14 anos, já morando no Rio de Janeiro, começou a jogar futebol como ponta-esquerda no Vasco da Gama. Aos 18, prestou o serviço militar e tornou-se sargento paraquedista. Mas não abandonou o futebol, jogando pela Seleção Brasileira Militar de Futebol. Representando o Brasil, jogou nos Estados Unidos, Inglaterra, Panamá, e Colômbia, e foi campeão sul-americano na categoria.

Ainda no exército, escreveu uma peça de teatro amador encenada no Olaria Atlético Clube. Um dia, um ator faltou e Roberto teve que substituí-lo. Um produtor viu a peça e o convidou para fazer um teste na TV Rio. Começava ali sua carreira na televisão.

Em 1963, o já ator foi para a TV Excelsior, onde conheceu Renato Aragão. Entre os vários programas em que atuou na emissora estava Os Legionários de 1965, no qual interpretava um militar que não tinha nome, mas era o embrião do Sargento Pincel.

Na TV Record que Roberto Guilherme viveu o Sargento Pincel pela primeira vez, no programa Quartel do Barulho em 1966. Depois, passou a fazer dupla com Renato Aragão no programa Praça da Alegria. Em 1969, foi para a TV Tupi, onde esteve em diversos programas. A convite de Wilton Franco, retornou a Record, para trabalhar no programa Os Insociáveis de 1971 até 1974, que reunia no elenco Didi, Dedé, Mussum e a cantora Vanusa.

Em 1975 a trupe foi para a Tupi, e Zacarias passou a ser o quarto integrante do grupo. Surgia assim Os Trapalhões. A atração ficou no ar até 1976.

Em 1981, Roberto começou a trabalhar na TV Globo, onde participou de programas como Viva o Gordo e Balança Mais Não Cai. Entre 1982 a 2013, atuou em diversos projetos liderados por Renato Aragão. Em 2015, entrou para o Zorra, onde permaneceu até 2017. Seus últimos trabalhos na televisão foram Treme Treme e Dra. Darci, em 2018, ambos no Multishow.