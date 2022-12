Reprodução/MPPR

O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, ofereceu denúncia por latrocínio contra um homem de 18 anos. O crime aconteceu em 27 de novembro, quando o denunciado – em companhia de outro homem, ainda não identificado – invadiu uma residência onde se encontravam duas mulheres, de 69 e 85 anos, para roubá-la.

Durante o assalto, o homem amarrou mãos e pés de uma das vítimas com fios elétricos e agrediu as duas, só não consumando os homicídios porque o alarme da casa disparou. Ele então fugiu levando um carro, dois televisores e outros objetos das vítimas. Pouco depois, foi preso com os bens roubados e em posse da faca que usou na agressão.

Uma das vítimas continua internada em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva.