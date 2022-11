(Reprodução/YouTube)

Uma famosa casa noturna no Colorado, nos Estados Unidos, se tornou palco de um atentado que deixou cinco pessoas mortas e 18 feridos na madrugada deste domingo (20 de novembro). Segundo informações da polícia local, um homem entrou na boate gay Club Q, na cidade de Colorado Springs, e abriu fogo contra as pessoas que estavam no local.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas nem sobre o estado de saúde dos feridos. Entre as 18 pessoas feridas, no entanto, está o próprio atirador, que só não fez mais vítimas graças à reação corajosa de outros frequentadores que estavam no local e reagiram ao ataque.

“Nós do Club Q estamos arrasados com o ataque sem sentido à nossa comunidade. Nossas rezas e pensamentos estão com todas as vítimas e suas famílias e amigos. Agradecemos a reação veloz de consumidores heróis que conseguiram controlar o atirador e colocar um fim no ataque”, disse a boate, em comunicado.

O atentado acontece durante a celebração do Dia da Lembrança Transgênero, que homenageia todo 20 de novembro as pessoas trans mortas em ataques violentos. Trata-se, ainda, do mais recente massacre contra a comunidade LGBTQIA+ nos EUA – o mais mortal aconteceu em Orlando, na Flórida, em 2016. Na ocasião, um atirador matou 49 pessoas e feriu mais de 50 dentro de outro clube, chamado Pulse.