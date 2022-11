(Reproduzir Instagram)

Mimi Parker, de 55 anos, vocalista da banda norte-americana Low, morreu devido a um câncer de ovário.

A conta oficial da banda, que conta com o marido da cantora, Alan Sparhawk, como um de seus integrantes, confirma a morte da mulher no Twitter.

“Amigos, é difícil, colocar o universo em palavras e em uma mensagem curta, mas ela faleceu ontem à noite, cercada de família e amor, incluindo o ode vocês”, dizia o comunicado.

“Mantenha o nome dela sagrado e próximo. Compartilhe esse momento com alguém que precisa de você. O amor é realmente a coisa mais importante”, completou.

Low começu a sua trajetória na indústria musical com o disco “I could live in hope” (1994). A música mais tocada no Spotify é desse álbum: “Lullaby”, com mais de 13, 5 milhões de plays só na plataforma.