Estados-membros do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul) assinaram um protocolo de intenções onde assumem compromissos para as mudanças climáticas de forma cooperada. O acordo também prevê a realização do primeiro fórum Codesul de mudanças climáticas.

Além do Paraná, integram o Conselho Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O documento foi assinado por meio da Comissão do Meio Ambiente do Codesul no Egito, durante a COP27 (Conferência das Partes da ONU que reúne líderes de todas as nações para debater sobre o clima).

“Entre as ações a serem executadas por esse acordo firmado, estão medidas como a promoção de padrões sustentáveis para a agropecuária e desmatamento ilegal zero”, destaca o diretor de Políticas Ambientais da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), Rafael Andreguetto, um dos representantes do Paraná na reunião.

Também integram essas ações a compensação das emissões de gases de efeito estufa provenientes da supressão legal da vegetação; a recuperação de florestas; e a substituição gradativa de fontes fósseis. A diretora de Licenciamento Ambiental e Outorga do Instituto Água e Terra (IAT), Ivonete Chaves, que também assinou o acordo, destaca que um dos pontos fortes do compromisso assumido pelos quatro estados é a troca de experiências.

“O Paraná lançou, no ano passado, novas resoluções para o incentivo à geração de energia sustentável, que é um ponto importante para atender às demandas desse compromisso assumido. Mas é sempre importante conhecer novas soluções e alternativas para a geração de fontes inéditas de energia sem comprometer o meio ambiente”, disse.

CODESUL – O Conselho foi criado em 1961 pelos três Estados do Sul. O Mato Grosso do Sul aderiu em 1992. O órgão tem como objetivo encontrar alternativas para os desequilíbrios regionais, facilitar a troca de desenvolvimento social e político entre os Estados-membros, além de adotar medidas comuns em diversas áreas.

Uma das estruturas que surgiu a partir da cooperação do Codesul foi o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), para fomento dos setores econômicos.

COP27 – A 27ª edição da Conferência das Partes (COP27) acontece no balneário de Sharm El-Sheihk, no Egito até o dia 18 de novembro. O evento é promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é realizado desde 1995, reunindo líderes de praticamente todos os países globais. Nos últimos anos, as COPs resultaram em alguns dos acordos mais importantes da história, como o Acordo de Paris, na COP21, e a criação do mercado global de carbono, na COP26.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países-membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a serem tomadas.