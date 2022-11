(Arquivo/ Bem Paraná)

Onze anos depois de ultrapassar os sete bilhões, a população mundial alcançou mais uma expressiva marca recentemente. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), já são mais de 8 bilhões de habitantes em todo o planeta.

A estimativa da organização é que a marca tenha sido alcançada justamente nesta terça-feira (15 de novembro). Dada a dificuldade de se calcular o número de pessoas no mundo com precisão, no entanto, as contas podem ter uma margem de erro de um ou dois anos.

Nos últimos anos, no entanto, o crescimento populacional vem desacelerando. Se levou onze anos para se alcançar a marca dos oito bilhões, a estimativa agora é que só daqui 15 anos o planeta chegue a nove bilhões de habitantes. Além disso, a ONU não espera que a marca dos 10 bilhões seja alcançada antes de 2080.

Paraná e Curitiba

E o Paraná e Curitiba, quando alcançarão a marca dos 12 milhões e dos 2 milhões de habitantes, respectivamente?

A estimativa de população mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada no ano passado (em 2022 está sendo realizado o Censo e, por isso, a estimativa não foi atualizada), revela que em 1º de julho de 2021 o Brasil contava com 213.317.639 habitantes, com 11.597.484 pessoas vivendo no Paraná e 1.963.726 em Curitiba.

Ou seja, tanto o estado como a capital paranaense estão perto de alcançar uma marca altamente simbólica. E a questão agora é quando isso acontecerá.

Para os estados, além da estimativa da população divulgada anualmente (exceto em anos de Censo), o IBGE também mantém no ar uma projeção populacional em tempo real, a qual apontava que no final de outubro o Paraná somava 11.697.378 habitantes. Além disso, os dados do IBGE também apontam que a cada seis minutos e 51 segundos, em média, a população do estado aumenta, ganhando um novo habitante.

Isso significa que o Paraná só deve alcançar a marca dos 12 milhões de habitantes em 2026, no final de setembro – um cálculo que pode ainda sofrer alteração com a realização do Censo, que deveria ter sido feito em 2020, mas só agora está sendo realizado.

Quanto à Curitiba, a estimativa populacional mais recente é aquela já citada, de 2021, na qual o IBGE apontava que a capital paranaense possuía 1.963.726 habitantes. Ao longo da última década (2012-2021) a população curitibana cresceu 10,5%, sendo que nos últimos anos (2019, 2020 e 2021) o número de curitibanos cresceu cerca de 0,8% ao ano, com o acréscimo de aproximadamente 15 mil pessoas ao contingente populacional anualmente.

Dessa forma, a marca dos 2 milhões de habitantes em Curitiba pode ser alcançada nos próximos anos, possivelmente em 2023, durante o segundo semestre (em 1º de julho do próximo ano a previsão é que a capital paranaense já some 1,99 milhão de habitantes).